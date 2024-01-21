رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر أبو زيد لوطن: الحراك الجماهيري في النمسا ضد الاحتلال في النمسا يتسع وقاطعنا وزير الخارجية خلال مشاركته في ندوة احتجاجا على مواقفه

وطن: قال رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر أبو زيد إن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ المؤيد للاحتلال، تعرض للمقاطعة والاحتجاج والصراخ خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان "مستقبل الشرق الأوسط من النظرة الأوروبية " في المسرح الوطني النمساوي.

وقال أبو زيد لوطن انه خلال مشاركة الوزير شالنبيرغ في الندوة بحضور إسرائيلي، تعرض للمقاطعة والصراخ من قبل الحضور بسبب مواقفه ومواقف حكومته النمساوية الداعمة للاحتلال في حربه على قطاع غزة، لافتا أن الحكومة النمساوية من أصل 10 دول تدعم بشكل كامل الاحتلال بخطواته الإجرامية.

وأضاف أبو زيد إن "الندوة عقدت وسط حضور إسرائيلي، ولذلك قمنا بتنظيم احتجاج واعتراض خلالها ضد الوزير النمساوي وتصريحاته كونه يعتبر من أكبر المناصرين النمساويين للاحتلال الإسرائيلي، ووجهنا له رسائل سياسية بشأن كذب روايته ودعمه للاحتلال."

ولفت أبو زيد أن الحراك الجماهيري في الشارع النمساوي متواصل وواسع دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يتم تنظيم مظاهرات أسبوعية، لافتا "بالأمس نُظمت مظاهرة ضخمة جداً لإسناد قطاع غزة"، لافتا ان التضامن النمساوي ليس فقط دعما للقضية الفلسطينية، بل أيضاً ضد سياسة الحكومة النمساوية ومواقفها المتواطئة ضد الفلسطينيين.

ويعتبر الحراك الجماهيري في النمسا من اوائل الحراكات واقواها في الدول الأوروبية دعما لغزة، لافتا الى تنظيم مظاهرات شبه يومية خلال فترة العدوان على غزة، في مختلف المدن الرئيسية في البلاد.

وأضاف بو زيد ان التظاهرات في النمسا جذبت مشاركة دولية من كولومبيا وتشيلي وجنوب إفريقيا، كما نظمت مظاهرات مؤيدة لدعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية وتظاهرات ضد السفارة الإسرائيلية.