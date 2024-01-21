وزير الحكم المحلي: سنبني كل ما دمره الاحتلال في المخيمات

طولكرم - وطن: أكد وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح أن الحكومة ستبني كل ما دمره الاحتلال في المخيمات ‏بعد وقف العدوان بشكل نهائي، مشيرا أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لحصر الأضرار في ‏مخيمي طولكرم ونور شمس.‏

وأضاف الصالح خلال جولة ميدانية في مخيم طولكرم أن الاحتلال يستهدف المخيمات لتهجير ‏السكان من منازلهم‎ والقضاء على المخيمات لأنها محطات انتظار للعودة.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت 45 ساعة.

وارتفع عدد الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية في طولكرم ومخيم نور شمس إلى 8 خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وتابع الصالح: حجم الدمار الهائل في البنية التحتية والاعتداءات ‏الواضحة على ممتلكات وسكان المخيمات، من حرق ‏وتدمير منازل وسيارات ومحل تجارية، يهدف لقتل كل مقومات الحياة والصمود داخل ‏هذه المخيمات.‏

وجاءت زيارة وزير الحكم المحلي للمخيم بعد يوم واحد من مشاركته في برنامج المساءلة "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية.

وتناول البرنامج قضية الاعتداءات والتدمير الواسع للبنية التحتية داخل المخيمات بعد اقتحامات الاحتلال المتكررة ودور وزارة الحكم المحلي في إعادة تدمير ما دمره الاحتلال.

وأوضح الصالح برنامج ساعة رمل أن الوزارة قامت بعملية تأهيل واسعة وخصوصا في مخيم جنين، لكن الاحتلال عاد ودمر كل ما تم إنجازه.

وردا على سؤال حول دور الأونروا داخل المخيمات، قال: في مخيم جنين حصلت الأونروا على منحة بقيمة 15 مليون دولار وصلت من الإمارات ومع ذلك لم تقم بواجبها تجاه معاناة المواطنين داخل المخيم، ولم تقم بدورها تجاه أهلنا في مخيم نور شمس في طولكرم أيضا، متهما الأونروا بالتقصير المتعمد في تساوق مع رؤية جيش الاحتلال.

وتابع: مسؤولية الوكالة أن تخدم المواطنين ومن يحجب الأموال ولا يقوم بخدمة المواطنين ويتخلى عن دوره الأساسي فهو تساوق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد إنهاء رمزية المخيمات ووجودها.