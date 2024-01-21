الاقتطاع من اموال المقاصة يتعارض مع القانون الدولي ...

كتب محمد عبد المحسن عابدة: في تحد سافر ومخالفة واضحة لاتفاق باريس الاقتصادي و خطة ممنهجه تسير بها اسرائيل نحو تدمير الاتفاقيات الموقعة تمارس حكومة الاحتلال وبشكل علني قرصنة على حقوقنا المالية من خلال الاقتطاعات المتكررة من اموال المقاصة التي هي بالاساس تمثل جمارك البضائع المستوردة التي يدفعها المواطن من جيبه و التي تقوم اسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية و ذلك نظرا لسيطرة الاحتلال على جميع المعابر و الممرات التي من الممكن ان تدخل منها اي بضائع من الخارج سواء الى الضفة الغربية او قطاع غزة.

نص اتفاق اوسلو بشكل واضح وصريح ان على الطرفين عدم القيام بأي اجراء احادي الجانب غير متفق عليه و اكد بريتكول باريس الاقتصادي ان على وزارة المالية في اسرائيل تحويل امول المقاصة للسلطة الفلسطينية خلال 45 يوم دون التدخل بالشأن الداخلي لطرق صرفها فيما تستوفي اسرائيل فقط مبلغ 3% بدل ادارة عملية الجباية.

اسرائيل صفعت كل المواثيق و العقود المبرمة معها و مارست خصميات ممنهجه بذريعة انها ديون لصالح الكهرباء و الماء لكن في حقيقة الامر ان هذه الديون هي لشركات خاصة لا علاقة للحكومة الفلسطينية بها الى ان وصل الامر بالكنيست الى تشريع قوانين مخالفة للاعراف الدولية من خلال اقرارها انظمة تتيح خصم مئات الملايين من الشواقل تحت مسمى انها تذهب لعائلات الشهداء و الاسرى وبتاريخ 8/7/2018، أقرّ (الكنيست) قانوناً لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.

وفي أعقاب احداث 7 اكتوبر واندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعالت أصوات قيادة حكومة الاحتلال لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر اضافة للخصومات السابقة

لكن اذا ذهبنا الى المنحنى القانوني حول واقع هذه القرصنة و من خلال القراءة للتشريعات الدولية قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 103/63 بتاريخ 9/12/1981 بشأن عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأُخرى و جاء بالديباجة "إن الجمعية العامة؛ إذ تؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أُخرى..."، كما وضع الإعلان مجموعة واسعة من القواعد التفصيلية التي تؤكد مقاصد الجمعية العامة للأمم المتحدة المتصلة بعدم جواز التدخل في شؤون الدول الأُخرى.

أمّا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فقد أنشأت التزامات قانونية تستوجب على الدولة القائمة بالاحتلال ضمان احترامها،[1] وبين تلك الالتزامات التي وضعتها الاتفاقية، ما ورد في القسم الرابع المتعلق بقواعد معاملة المعتقلين، والتي أوجبت على الدولة الحاجزة ضمان إعالة الأشخاص المعتقلين ومن يعولهم، بموجب المادة 81 من الاتفاقية التي تنص على أن: "تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً، وكذلك توفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ولا يُخصم أي شيء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم، وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون، إذا لم تكن لديهم وسائل معيشية كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب."

يلاحظ من منطوق المادة 81، سالفة البيان، أن الاتفاقية تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بإعالة الأشخاص المعتقلين وعائلاتهم، وفي ظل قيام دولة فلسطين بتلك المسؤولية، التي هي في الأصل من مهمات الدولة الحاجزة، من خلال صرف مخصصات شهرية، فإن القانون يهدف لا إلى الحيلولة دون وفاء دولة الاحتلال بالتزاماتها فحسب، بل يحظر أيضاً أي إعانة أُخرى من السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يخالف المادة 98 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن: "يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء، وعلاوة على ذلك يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، أو من الدولة الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم..."

كما يشكل قانون اقتطاع أموال المقاصة، انتهاكاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، والتي تُعد بمثابة المرجع القانوني بشأن المنازعات المتصلة بالمعاهدات المبرمة بين الدول، سواء كانت جماعية أو ثنائية، وتشتمل اتفاقية فيينا على قواعد تفسيرية لما يرد من شروط في المعاهدات القائمة، أو التي لا يرد فيها ذلك، ويتضح من ديباجتها المقاصد التي تروم إليها الاتفاقية، في كونها تعمل على تقدير الدور الأساسي للمعاهدات الدولية، وباعتبارها سبيلاً لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما تكن نظمها الدستورية والاجتماعية. وفي إطار الموضوع محل الورقة، فقد وقعت دولة الاحتلال، بتاريخ 29/4/1994، اتفاقية باريس الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، والتي أضحت الإطار الحاكم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، كونها وضعت جملة من القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومن هذا المنظور فإن الاتفاقية أنشأت على دولة الاحتلال مجموعة من الالتزامات.

وارتباطاً بإبرام دولة الاحتلال لاتفاقية باريس، فإنها ملزمة بما ورد فيها من التزامات تتمثل في وجوب قيامها بتحويل أموال مقاصة الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كل 45 يوماً، إلاّ إن إجراءات اقتطاع الأموال وعدم تحويلها يشكلان إخلالاً بالتزاماتها الناشئة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية.

وعليه فإن عدم وفاء دولة الاحتلال باتفاقية باريس ينطوي على مخالفة أيضاً لاتفاقية فيينا، إذ تنص المادة 27 من الاتفاقية الأخيرة، على أن: "...لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة..."، كما تنص المادة 26 من الاتفاقية نفسها على أن: "كل معاهدة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية."

ان استمرار الاقتطاع الاسرائيلي من اموالنا بات يهدد بشكل واضح و صريح قدرات الحكومة الفلسطنية على الالتزام بواجباتها المدنية من تقديم خدمات ودفع رواتب الموظفين الذين لم يتلقوا راتبا كاملا منذ اكثر عام مما يعني تدمير امكانية تحقيق الحلم الوطني بأقامة الدولة و يمثل اجراء الاحتلال احادي الجانب اكبر تحديا للمشروع الدولي و بتعهداته بحماية فكرة حل الدولتين و الحد من وتيرة العنف بالمنطقة.

هنا علينا الانطلاق نحو تشكيل مجموعات ضاغطة للمطالبة بكافة المحافل الدولية بضرورة اجبار اسرائيل التوقف عن سياسة الاقتطاع و اعادة اي مبلغ خصم خارج الاتفاقيات الموقعة و بشكل يتعارض مع القانون الدولي .

لا سيما ان تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال اقتطاع أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.