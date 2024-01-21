"منظمة البيدر" عصابات المستوطنين تثخن جراح التجمعات البدوية

وطن: أدانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها المستمرة والتي تمثلت اليوم السبت بهجوم همجي لمليشيات المستوطنين على المزارعين قرب قرية رمون شرقي رام الله، ما أدى إلى إصابة العديد من المزارعين الفلسطينيين وتم نقلهم على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، إن ما تقوم به حكومة المستوطنين ضد التجمعات البدوية، يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وعليه فأن الهيئات الدولية، مطالبة إما أن تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها أو تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الإجرام والإرهاب الإسرائيلي.

وأفادت "البيدر" بأن عام 2023 كان قد شهد ارتفاعاً كبيراً، وهجوما منسقاً على كافة مناطق تواجد التجمعات البدوية، مارست خلاله سلطات الاحتلال والمستوطنين هجمات إرهابية كبيرة ضد التجمعات البدوية تمثل انعكاس واضحا لسياسة التطهير العرقي، وخصوصاً ما بعد السابع عشر من أكتوبر، وأشارت الى استغلال سلطات الاحتلال والمستوطنين ظروف الحرب على غزة لممارسة اكبر عملية تهجير جماعي ضد التجمعات البدوية، وتمثل ذلك في توثيق البيدر تهجير 28 تجمعاً بدوياً، تتكون من 276 عائلة تم ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى.

ويهدف الاحتلال من تهجير التجمعات البدوية إلى تحويل المستوطنات كتل استيطانية مترابطة، من خلال زيادة البناء الاستيطاني في محيطها وبناء مستوطنات جديدة رابطة بينها، يضاف إليها شبكة من الطرق السريعة ما بين هذه الكتل الاستيطانية من جهة وبين مناطق عام 1948 من جهة ثانية، بأقصر مسافة وأقل وقت، ويكون مسار هذه الطرق بعيدة عن التجمعات الفلسطينية لتفادي الاحتكاك بين السكان العرب واليهود، ولإعطاء شعور بالأمان للمستوطن الصهيوني لتشجيعه للعيش في هذه المستوطنات، وذلك من اجل إفراغ وتفريغ المناطق المصنفة (ج) من التواجد الفلسطيني، وخلق ظروف ديمغرافية يكون فيها عدد اليهود أكثر من الفلسطينيين، والقضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق والسيطرة على الثروات الطبيعية فيها بما يؤدي إلى إستحالة قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل.

وطالبت بوجوب تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد التجمعات البدوية العزل، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الغاشم، وأضافت بدعوة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات في دول العالم تنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والضغط على برلمانات دولها وحكوماتها التي وقعت على هذه الاتفاقيات للتقيد بها، واتخاذ الخطوات المترتبة على انتهاكها، وأن دولة الاحتلال تسعى لفرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي الجانب. .