المجمع الطبي التأهيلي الجامعي في الجامعة العربية الأمريكية ينظم يوما طبيا مجانيا لموظفي الجامعة

وطن: نظم المجمع الطبي التأهيلي الجامعي في الجامعة العربية الأمريكية يوما طبيا مجانيا لموظفي الجامعة وعائلاتهم، تضمن تشخيص وعلاج في اضطرابات النطق والسمع، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، بهدف التعريف على الخدمات المقدمة من قبل المجمع الطبي، بالإضافة إلى تقديم العلاج والنصائح الطبية.

وأوضح مدير المجمع الطبي التأهيلي الجامعي الأستاذ عامر جاروشي، أن العلاج الذي قدم لعشرات الموظفين وعائلاتهم لهذا اليوم المجاني، تشخيص مشاكل الظهر والرقبة، ومشاكل المفاصل، والعصبية والعضلية، وتصحيح القوام، والأدوات المساعدة وغير ذلك، مشيرا إلى أنه سيكون في المستقبل القريب يوم طبي مجاني للمجتمع المحلي، مؤكدا أن المجمع الطبي التأهيلي الجامعة يسعى دائما إلى التطور، وتقديم الخدمات الطبية للمجتمع المحلي بأسعار رمزية باستخدام معدات وأجهزة طبية متطورة حسب المواصفات الدولية.