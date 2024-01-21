الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين بينهم ضابط بمعارك مع المقاومة بغزة

وطن: أعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإضابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط بجراح خطرة في معارك مع المقاومة بقطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل الجندي جراء إصابته أمس خلال معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 531 من السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

كما اعترف الجيش الإسرائيلي، بإصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة وسط وجنوب قطاع غزة.

و أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 533 من ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة؛ بالإضافة لـ 59 شرطيًا "إسرائيليًا" و10 من جهاز الشاباك قتلوا في الأيام الأولى من معركة طوفان الأقصى.

ومن بين قتلى جيش الاحتلال 198 ضابطًا وجنديًا لقوا حتفهم منذ انطلاق الحرب البرية على قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر 2023 الماضي.