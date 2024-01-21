الخليل: الاحتلال يداهم منزل الشهيد نصر الله القواسمة تمهيدًا لتفجيره

وطن: اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل، الليلة، وداهمت منزل الشهيد نصر الله القواسمة تمهيدًا لتفجيره.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة برفقة جرافات عسكرية، وأغلقت عددًا من الطرق ومنعت المواطنين من التنقل والحركة في عدة أحياء.

واضافت "أن قوات الاحتلال طلبت من سكان بعض المنازل القريبة من منزل عائلة الشهيد نصر الله القواسمه الكائن في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل إخلاء منازلهم تمهيداً لتفجيره.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت منزل الشهيد نصر الله القواسمة، ومنزلي الشهيدين عبد القادر القواسمة، وحسن قفيشة، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وأخذت قياسات منازلهم تمهيدًا لتفجيرها.

وارتقى الشهداء الثلاثة برصاص الاحتلال في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار على حاجز النفق العسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة.