اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرى شمال شرق جنين

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في قرى فقوعة، وعربونة، وجلبون، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرى فقوعة، وعربونة، وجلبون، أطلقت خلالها قنابل الصوت والرصاص الحي تجاه المواطنين، ومحلاتهم التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وسيرت آلياتها فيها، وشنت حملة تفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على شارع جنين – نابلس، إثر حاجز عسكري نصبته في واد دعوق قرب دوار بلدة عرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.