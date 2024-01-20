"طوفان الأقصى" في يومها الـ107..الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة والمقاومة تتصدى

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ107 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

شنّت قوات الاحتلال غارات جوية "مُكثّفة" بطائرات حربية ومسيرة على منازل وشقق سكنية، تزامنًا مع قصف مدفعي واستهدافات بالقذائف وإطلاق النار الثقيل من قبل الزوارق الحربية، لكافة مناطق القطاع.

وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء حوالي 24 ألفًا و927 شهيدًا بالإضافة لـ 62 ألفًا و388 جريحا بإصابات متفاوتة.

واعلنت كتائب القسّام ان "مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة، فيما دك تحشداته المتوغلة شمال وجنوب مدينة خانيونس وشمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ107 :