5 شهداء في قصف للاحتلال على جباليا شمال قطاع غزة

وطن: استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في جباليا، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف منطقة السكة في مخيم جباليا شمال غزة.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.