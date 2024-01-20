نقيب المحامين يجتمع مع رئيس اتحاد المحامين الأفارقة PALU

وطن: التقى نقيب المحامين، المحامي فادي عباس برئيس اتحاد المحامين الأفارقة Palu عبدول كاري باجووي ونائبته لمنطقة الجنوب الأفريقي/ رئيسة جمعية القانون في جنوب افريقيا لينياي مابينج والمدير التنفيذي للاتحاد دونالد دييا ومديرة البرامج ايسثار مووجاي و نينيت ويزاي مسؤولة الاشتراكات والعضوية بالاتحاد، بحضور أعضاء مجلس النقابة المحامون داود درعاوي وأحمد العصا ولؤي أبو جابر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

في بداية اللقاء رحب نقيب المحامين بالحضور مقدما موجزا عن طبيعة واختصاص نقابة المحامين، كما واستعرض حالة العدوان وجرائم الابادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والعقوبات الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني وانعكاس وتأثير ذلك على قطاع العدالة.

بدوره أكد رئيس اتحاد المحامين الأفارقة على دعم الاتحاد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأعرب عن أسفه لاستشهاد عشرات الزميلات والزملاء المحامين في قطاع غزة وتدمير مقر النقابة في سياق سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

واتفق الجانبين على مزيد من اللقاءات والتواصل بين الجانبين بما يعزز آفاق التعاون المستقبلي وبما يخدم الجانبين.

يذكر أن هذا اللقاء في سياق الجهد الذي تبذله نقابة المحامين الفلسطينيين في توسيع دائرة الشراكة والتعاون مع نظرائها من نقابات واتحادات محامين حول العالم في إطار البناء المهني والمناصرة الحقوقية في خدمة القضية الفلسطينية ومبادىء حقوق الإنسان.