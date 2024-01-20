المقاومة الاسلامية في العراق: استهدفنا "عين الأسد" بصواريخ ثقيلة.. والانفجارات هي الأعنف

وطن: تبنّت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مقاتليها لقاعدة "عين الأسد" الأميركية المحتلة غربي البلاد، برشقةٍ صاروخية، مؤكّدةً استمرارها في دك معاقل الاحتلال الأميركي.

وأكّدت المقاومة الإسلامية أنّ استهدافها القاعدة الأميركية يأتي استمراراً بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وتعرّضت القوات الأميركية في قاعدة "عين الأسد"، غربي العراق، لاستهدافٍ جديد، اليوم السبت.

وأكّدت مصادر من قاعدة "عين الأسد" أنّ القاعدة استُهدفت، من مسارات متعددة، بـ10 صواريخ ثقيلة على الأقل، وفق التقدير الأولي، أصابت محيطها وجناح وجود عناصر القوات الأميركية.

وكشفت المصادر من القاعدة الأميركية أنّ "الرشقة وقوة الانفجارات هما الأعنف على عين الأسد".

وعقب الاستهداف، تحدّث مسؤول أميركي عن إصابة أميركيين بجروح في القاعدة.

وبشأن الاستهداف، تداولت وسائل إعلامٍ عراقية أنباءً عن انطلاق رشقةٍ صاروخية كبيرة في اتجاه القاعدة الأميركية، والتي سبق أن استهدفتها المقاومة العراقية عدّة مرات ضمن عملياتها، التي تستهدف الوجود الأميركي في العراق.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها (الخميس) طائرة مسيّرة من نوع "MQ9" تابعة للقوات الأميركية في سماء محافظة ديالى.

وأوضحت، في بيانٍ مقتضب نشرته، أنّ الاستهداف حدث الخميس، وأن المسيّرة انطلقت من قاعدة "علي السالم" الأميركية في الكويت.

وشدّدت المقاومة العراقية على أنّ إسقاط المسيّرة الأميركية يأتي في إطار نهجها المستمر في مواجهة الاحتلال الأميركي في البلاد والمنطقة، و"دفاعاً عن سيادة البلد وأجوائه المستباحة"، كما يأتي نصرةً لغزة التي لا تزال تتعرّض للعدوان.

وذكّرت المقاومة بأنّ "عملياتها مستمرة في مواجهة معاقل الاحتلال ودكّها"، متوعّدةً بمزيد من العمليات ضد الاحتلال الأميركي.

ولا تقتصر استهدافات المقاومة الإسلامية في العراق على القوات الأميركية، بل طالت أهدافاً إسرائيليةً أيضاً، بعد أن وسّعت دائرة الاستهداف في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزّة لأكثر من 100 يوم. ومطلع الشهر الحالي، تبنّت ضرب هدف حيوي في حيفا المحتلة، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى.

المصدر:"الميادين"