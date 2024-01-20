أبو ردينة: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين وليس الحديث عن حل الدولتين

وطن: قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك.

وأضاف أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.