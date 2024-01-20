سموتريتش: إقامة دولة فلسطينية خطر وجودي على "إسرائيل"

وطن: شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، على وجود "إجماع واسع في إسرائيل ضد (قيام) الدولة الفلسطينية".

واعتبر أن "على أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن الدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية هو دفع باتجاه المذبحة المقبلة، ولخطر وجودي على دولة إسرائيل".

وأضاف، بيان صدر عنه مساء اليوم، السبت، أنه "كما حدث في إسرائيل، يتعين على البيت الأبيض أيضًا أن يتحرر من المفاهيم التي أدت إلى الكارثة الوطنية في إسرائيل"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته كتائب القسام على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.