سلسلة ضربات نوعية لـ"حزب الله" باتجاه مواقع الاحتلال جنوب لبنان
20.01.2024 07:29 PM
وطن: استهدفت "المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله" تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.
وأعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها تجمعًا لجنود الاحتلال لإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.