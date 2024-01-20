سلسلة ضربات نوعية لـ"حزب الله" باتجاه مواقع الاحتلال جنوب لبنان

وطن: استهدفت "المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله" تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

‏كما استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعًا ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏

وأعلنت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدافها تجمعًا ‌‏لجنود الاحتلال لإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. ‏