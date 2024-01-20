من نبش القبور الى إلقاء المناشير.. هكذا يبحث الاحتلال عن أسراه في غزة

وطن: بعدما نبش جيش الاحتلال الإسرائيلي قبوراً في قطاع غزة، وقام باستخراج الجثث ونقلها، في محاولة منه لإيجاد أثر لأسرى احتجزتهم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر، من دون فائدة، لجأ الجيش إلى حيلة قديمة.

فقد أفاد سكان من القطاع بأن جيش الاحتلال قصف أهدافا في أنحاء غزة، اليوم السبت، بينما أسقطت طائراته منشورات على منطقة رفح جنوب القطاع تحث الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد أماكن الأسرى.

وذكر سكان أن مقاتلين من المقاومة تصدوا لدبابات تحاول التقدم مجددا إلى الضواحي الشرقية لمنطقة جباليا في شمال غزة، حيث بدأ الجيش سحب القوات والانتقال إلى عمليات أضيق نطاقا.

في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 165 شخصا وإصابة 280 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في واحد من أكبر أعداد القتلى في يوم واحد في عام 2024.

يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، شنت حركة حماس هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع "إسرائيل" خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي.

وأسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

في حين ذكرت مؤسسات الأسرى أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، و71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.