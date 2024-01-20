الاحتلال يمنع مزارعين من استصلاح أراضيهم ويعتدي على مواطنين ويعتقل آخر في قراوة بني حسان

وطن: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين من استصلاح أراضيهم، واعتدت بالضرب على مواطنين واعتقلت آخر في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الراس شمال غرب البلدة، ومنعت مزارعين ومتطوعين ونشطاء من أجل السلام، من استصلاح أرض في تلك المنطقة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، واعتدت بالضرب على شابين، واعتقلت سامر سعيد الحلبي (18 عاما).