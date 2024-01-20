الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا مقدسيا، على هدم منزله قيد الإنشاء، في حي رأس العامود ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد المواطن سمير الحلواني لـلوكالة الرسمية بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتيا، مشيرا إلى أن مساحة المنزل تبلغ 105 مترات مربعة.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال أبلغته قبل ثلاثة أشهر بقرار هدم منزله ذاتيا، تجنبا لدفع تكاليف باهظة في حال هدمته جرافات الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقم جرافات الاحتلال بهدم المنزل، وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، وذلك في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.