المقاومة توقع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات بالأسلحة الثقيلة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين جنود الاحتلال وكتائب القسام.

وأكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها تمكّنوا من قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي وقت لاحق أعلنت سرايا القدس أنا مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود الاحتلال في محاور التقدم بمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبو خالد، أنه تم استهداف وإصابة 5 آليات للاحتلال الإسرائيلي، أوقعت أكثر من 15 جندياً وضابطاً بين قتيل وجريح.

وأكد المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم في بيان أن وحدة الدروع استهدفت إحدى ناقلات الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الدرج، معلناً إصابتها بشكل مباشرة بعبوة من نوع "قاسم 3" وقذيفة مضادة للدروع من نوع "بي 7".

كما استهدفت وحدة الدروع في قوات الشهيد عمر القاسم، إحدى آليات الاحتلال الإسرائيلي في شرق حي التفاح، وأطلقت عليها قذيفة من نوع "تاندوم،" وأصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.



كذلك، خاضت قوات الشهيد عمر القاسم، معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخابرات وأبراج المقوسي شمال محافظة غزة، مؤكدةً إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

واستعملت في المعارك الرشاشات، والقنابل اليدوية، والقذائف المضادة للأفراد والعبوات الناسفة، وفقاً للمتحدث باسمها.

هذا وخاض مجاهدو قوات الشهيد عمر القاسم، اشتباكات عنيفة على محور البطن السمين في خان يونس وجنوب حي النمساوي، ونجحوا في استهداف آليات الاحتلال، وإصابتها بشكل مباشرة بقذيفة "تاندوم"، وأوقعوا من فيها بين قتيل وجريح.



وفي شمال مخيم البريج، نجحت قوات الشهيد عمر القاسم، باستهداف إحدى آليات الاحتلال بقذيفة من نوع "تاندوم"، وأصابتها إصابة مباشرة، وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.

وبالتزامن، قال مراسل الميادين في غزة إن المقاومة تواصل التصدي للاحتلال الإسرائيلي على مختلف محاور خان يونس جنوبي القطاع.

كما أكد مراسلنا في غزة أن المعارك متواصلة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، تخللتها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وسط قصف مدفعي وجوي.