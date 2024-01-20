شهيدان من المقاومة الفلسطينية جراء قصف الاحتلال جنوب لبنان

وطن:أعلنت مصادر لبنانية عن استشهاد شهيدين من المقاومة الفلسطينية جراء غارة بطائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارة على طريق البازورية_برج الشمالي قضاء صور جنوبي لبنان

و أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي استهدف اليوم منزلاً في مروحين. ولفتت الوكالة إلى أن المنزل كان قد استهدف أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والجبّين.

يأتي ذلك في إطار احتدام الجبهة الشمالية ما بين الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة اللبنانية والفلسطينينة على الحدود اللبنانية، تلقى فيها الاحتلال ضربات صاروخية لعدة مواقع عسكرية تابعة له.