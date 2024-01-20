المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، استهداف مقاتليها تجمّعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة.

وشدّدت المقاومة الإسلامية، في بيان، على أنّ ذلك يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة". ‏

فيما ذكرت مصادر صحفية في الجنوب بانطلاق نيران مباشرة من لبنان في اتجاه موقع "حانيتا" التابع للاحتلال الإسرائيلي.

كما دوّت صفّارات الإنذار في مستوطنات في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

في المقابل، شنّ الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين.