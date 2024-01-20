دمشق: 4 شهداء جراء غارة إسرائيلية على مبنى سكني بحي "المزة"

وطن: أفادت وكالة سانا السورية للأنباء، اليوم السبت، أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مبنىً سكنياً في حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مصادر صحفية إلى استشهاد 4 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المبنى في منطقة المزة.

بدورها، قالت صحيفة الوطن السورية نقلاً عن ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، إسماعيل السنداوي إنّ جميع كوادر الحركة في دمشق بخير والعدوان الذي استهدف أحد المباني لم يطال أياً من مكاتب الحركة.

من جانبها، نقلت رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن الهجوم غارة إسرائيلية وأسفر عن مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني.