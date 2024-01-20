منظمة "البيدر": 1124 انتهاكا بحق التجمعات البدوية من قبل الاحتلال ومستوطنيه خلال 2023



وطن: قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن دولة الاحتلال ومستوطنيها ارتكبوا خلال العام المنصرم(1124) إعتداء ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، وذلك حسب ما تم رصده وتوثيقه من قبل منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، وتلخصت هذه الانتهاكات في اعتداءات جسدية مباشرة على المواطنين، وهدم مساكن وتجريف أراضي، واقتلاع واتلاف مزروعات، والاستيلاء على ممتلكات، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وإصابات جسدية، وإخطارات بهدم مساكن المواطنين، ونصب الكمائن ليلا لإرهاب المواطنين، ومنع الرعاة من دخول المراعي المجاورة لهم.

وأوضحت "البيدر" في تقريرها السنوي أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات:الخليل بـواقع 341عملية اعتداء، ومحافظة طوباس والأغوار الشمالية 157اعتداء، ومحافظة بيت لحم 128اعتداء، ومحافظة نابلس 131 اعتداء، ومحافظة أريحا والأغوار 134 اعتداء،ومحافظة سلفيت 76 اعتداء، ومحافظة رام الله 57 اعتداء، ومحافظة القدس 46 اعتداء.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات: إن عام 2023 شهد اعتداءات كبيرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه ضد التجمعات البدوية، وهجوما منسقاً على كافة مناطق تواجد التجمعات البدوية، حيث مارست خلاله سلطات الاحتلال والمستوطنين هجمات ارهابية كبيرة ضد التجمعات البدوية تمثل انعكاس واضحا لسياسة التطهير العرقي، وخصوصاً ما بعد السابع عشر من أكتوبر، وأوضح بأن سلطات الاحتلال والمستوطنين يستغلون ظروف الحرب على غزة لممارسة اكبر عملية تهجير جماعي ضد التجمعات البدوية، وتمثل ذلك في توثيق البيدر بتهجير ما يقارب 28 تجمعاً بدوياً، تتكون من 276 عائلة وتضم في مجموعها 1593 فرد، جرى ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى.

وتوزع ترحيل هذه التجمعات البدوية في محافظات الضفة الغربية كافة حيث تم تهجير كل من: (تجمع وادي السيق، وتجمع عين الرشاش، تجمع شرق الطيبة، وتجمع القبون، وتجمع عين سامية، وتجمع البقعة، وتجمع جبعيت، وتجمع أبو فزاع، وتجمع المزرعة الغربية) في محافظة رام الله، و(تجمع زنوتا، وتجمع البويب، وتجمع عنيزان، وتجمع سمري، وتجمع العدّ، وتجمع شعب فرسه، وتجمع القانوب، وتجمع مقتل مسلم، وتجمع خربة الطيبة، وتجمع الرضيم) في محافظة الخليل، و(تجمع عين الزراعة) في محافظة نابلس، و(تجمع خربة تل الحمة، وتجمع عين شبلة، وتجمع خربة سمرا، وتجمع الفارسية الغزال) في محافظة طوباس، و(تجمع خلة الحمرا، وتجمع الرشايدة) في محافظة بيت لحم، و(تجمع العقبات) في محافظة القدس.

وضمن سياسية التهجير الممنهجة التي تستهدف سكان التجمعات البدوية تم توثيق العديد من عمليات الإعتداء على المدارس والطلاب، وصدور العديد من قرارات الهدم بحق المدارس في التجمعات البدوية وتم خلال العام الماضي هدم 6 مدارس كانت تخدم سكان التجمعات البدوية وهي:مدرسة جب الذيب في محافظة بيت لحم، ومدرسة رأس التين في تجمع القبون، ومدرسة وادي السيق ومدرسة عين سامية في محافظة رام الله، ومدرسة زنوتا ومدرسة أصفي في محافظة الخليل.

وعلى صعيد الاستيلاء على الممتلكات، فقد وثقت "البيدر"بأن سلطات الاحتلال ومستوطنيه نفذوا 159 عملية استيلاء على الممتلكات، أدت إلى الاستيلاء على 15خيمة وبيت متنقل (كرفان)، و65 مركبة تعود لمواطنين، و10 جرافعات، و18 جراراً زراعياً، و15 صهريج مياه، و3 غرف زراعية، و7 مولدات كهربائية وخلايا طاقة شمسية، و 10 معدات زراعية، و15 هاتف خلوي تعود للمواطنين، ودراجة كهربائية، ورافعة، وغيرها من سرقة لمعدات ومواد بناء.

وفيما يتعلق بسياسة المنع من الرعي والإعتداءات على الرعاة وثقت البيدر العشرات من إعتداءات المستوطنين وسرقة للأغنام والأبقار خلال العام المنصرم ومعظمها كانت ما بعد السابع من أكتوبر، وتمثلت في سرقة 50 رأس من الأبقار، و سرقة 142 رأس من الأغنام في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية.

وتدعو منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إلى الوقوف مع سكان هذه التجمعات وحمل قضيتهم على محمل الجد، في سبيل تعزيز صمودهم على أرضهم والتصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة الآثار الكارثة للممارسات الإسرائيلية بحق سكان التجمعات البدوية، كما وتطالب المؤسسة مشاركة الشعب الفلسطيني بكل أطيافه و مؤسساته في حمل قضية سكان هذه التجمعات والدفاع عنها، وتتوجه المؤسسة الى كافة وسائل الاعلام الى الشروع في فضح جرائم الاحتلال بحق سكان هذه التجمعات وتسليط الضوء عليها، ونقل معاناة السكان هناك للرأي العام،كما وتدعو المنظمة الى ضرورة دعم صمود سكان هذه التجمعات من خلال مشاريع تخدم سكان هذه المناطق.