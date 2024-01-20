"إسرائيل" تغتال الصحفيين في غزة بعد تعقُّبهم بأنظمة "هبسورا"

وطن: تتزايد الشكوك حول استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لنظام الذكاء الاصطناعي "هبسورا" لتعقُّب الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واغتيالهم.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين توم داوسن : "يبدو بأن "إسرائيل" لديها تحت تصرُّفها نظام استهداف مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسمى Gospel، (باللغة العبرية هبسورا) والذي يسمح بمثل هذا القتل الدقيق، ويتعقب الأشخاص أثناء عودتهم إلى منازلهم وأماكن عملهم".

وكشف توم داوسن عن مخاوفه وشكوكه من أن الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لاستهداف مباشر من جيش الاحتلال، مؤكّدا أن "معدل القتلى بين الصحفيين في غزة يجعل من الصعب التصديق أنهم ليسوا مستهدفين"،

وكانت مجلة +972 وموقع سيحا مكوميت العبري قد كشفا في تحقيق لهما، عن استخدام الاحتلال لنظام الذكاء الاصطناعي "هسبورا"، وهو نظام مبني إلى حدّ كبير على الذكاء الاصطناعي، ويمكنه تحديد الأهداف تلقائيًا تقريبًا بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكنًا في السابق، ووصفه ضابط مخابرات إسرائيلي سابق، قائلًا: "النظام يعني أننا أمام مشروع للاغتيال الجماعي".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة وصل إلى 118 صحفيًا وصحفية، فيما تقدّر قائمة الاتحاد الدولي للصحفيين عدد الشهداء الصحفيين بـ 88، أي حوالي 9% من اجمالي الصحفيين في غزة .

فيما كشف رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن المنظمة تلقت "شكاوى من صحفيين في غزة حول الدروع الصحفية التي يرتدونها أثناء التغطية، كونها دخلت إلى القطاع عن طريق معبر إيرز، ومخاوف الصحفيين من أنه تم زرع أجهزة مراقبة وتتبع فيها ".

كما اتهمت لجنة حماية الصحفيين، في شهر ديسمبر المنصرم، جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين وعائلاتهم في غزة، وقالت اللجنة إنها سجلت تلقي صحفيين تهديدات من مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل استشهاد أفراد عائلتهم