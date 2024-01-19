"طوفان الأقصى" في يومها الـ106..الاحتلال يواصل حرب الابادة في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ106 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

ويستمر الاحتلال بحرب الإبادة والقصف المستمر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر طائراته الحربية وتوغله البري، ويمارس أبشع الجرائم بحقهم حتى وصل عدد الشهداء الى اكثر من 24 الف شهيدا واكثر من 61 الف مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تتزايد الحصيلة بشكل يومي جراء القصف المتواصل للمنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع.

هذا عادت الاتصالات تدريجياً الى مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد انقطاعها ثمانية أيام متواصلة هي أطول مدة منذ بدء الحرب.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ106 :