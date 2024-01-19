مسؤول إسرائيلي يكشف شروط "حماس" لإبرام صفقة تبادل اسرى

وطن: كشف مسؤول إسرائيلي عن الشروط التي وضعتها حركة حماس لإتمام صفقة تبادل.

وقال عضو الحكومة السياسية والأمنية الإسرائيلية الوزير جدعون ساعر، اليوم الجمعة كما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية فإن: حماس تشترط "الانسحاب من قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المنطقة الأمنية شرق وشمال القطاع، ووقف الحرب، وإعطاء ضمانات دولية بعدم العودة إلى الحرب، وإطلاق سراح جميع الاسرى من سجون الاحتلال".

كذلك تشترط حماس وفقا للوزير الاسرائيلي الإفراج عن جميع الاسرى الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر.

لكنه قال إن "إسرائيل" غير موافقة على تلك الشروط .