وفد من "حماس" في موسكو لعقد مشاورات سياسية وبحث وقف العدوان الإسرائيلي

وطن: التقى وفد قيادي من حركة حماس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في مقرّ وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، اليوم الجمعة.

وترأس وفد الحركة إلى موسكو رئيس مكتب العلاقات الدولية فيها، موسى أبو مرزوق، كما ضمّ كلاً من عضو المكتب السياسي للحركة في غزّة، باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو.

وأجرى وفد قيادة حركة حماس مشاوراتٍ سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة.

وأكّد وفد قيادة حماس أنّ جرائم الاحتلال، وسلوكه ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، "يشكّل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين".

وشدّد الوفد على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والعودة، وحقّه في مقاومة الاحتلال بالسبل المتاحة كافة.

بدوره، عبّر نائب وزير الخارجية الروسي عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار. وقد أثنى الوفد على هذه الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة.

يُشار إلى أنّ وفداً من حماس كان قد زار موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث أعلنت الحركة في إثره أنّها "تقدّر عالياً موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية".