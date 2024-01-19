استشهاد الفتى توفيق حافظ حجازي من المزرعة الشرقية برصاص قوات الاحتلال

وطن: استشهد الفتى توفيق حافظ توفيق حجازي (17 عاما)، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

واعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، أن الطفل حجازي أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال لاحق السيارة اللي كان فيها في منطقة وادي البقر القريبة من عيون الحرامية وأطلق الرصاص عليه حيث أصيب بالرأس وانقلبت فيه المركبة.