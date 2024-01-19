"القسام" تجهز على جنود وتدمر دبابات للاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، أنها أجهزت على جنود إسرائيليين ودمرت دبابات، في وقت تحتدم فيه المعارك في عدة محاور بقطاع غزة.

ففي بيانات نشرها عبر تطبيق تليغرام، قالت كتائب القسام إن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين ببندقية "الغول" شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت أنها دمرت 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوات شواظ شرق مدينة خان يونس أيضا.

وفي المنطقة نفسها، استهدف مقاتلو القسام دبابة أخرى ميركافا، بجوارها جنديان، بقذيفة الياسين 105، مما أدى لتدميرها ومقتلهما، بحسب ما ورد في أحد البيانات.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الخميس أنها أوقعت نحو 40 جنديا إسرائيليا قتلى وجرحى، ودمرت 10 آليات، بينها ناقلتا جند ودبابات في محاور القتال بخان يونس ومدينة غزة وشرق جباليا.

كما بثت الجناح العسكري لحركة حماس أمس صورا قالت إنها لالتحام مقاتليها مع جيش الاحتلال وآلياته في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

بدورها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا لاستهداف مقاتليها حشودا عسكرية إسرائيلية شرق البريج.

في غضون ذلك، تحتدم المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال في خان يونس وأحياء بمدينة غزة وكذلك في محيط جباليا شمالي القطاع.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال -الليلة الماضية وصباح اليوم- في مناطق عدة بالقطاع، بينها جباليا في الشمال خلال الليل وصباح اليوم الجمعة.

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيمي البريج والمغازي وسط غزة، وفي خان يونس جنوبا.

واستؤنف القتال بوتيرة عالية شمالي قطاع غزة بعد أن ادعى جيش الاحتلال مؤخرا أنه قوض القدرات القتالية لحركة حماس هناك.

وقد أعلن جيش الإاحتلال إصابة 19 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق مقتل جندي من لواء غفعاتي متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى والحرب الإٍسرائيلية التي تلتها على غزة إلى 530 قتيلا، بينهم 201 منذ بداية الحرب البرية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.