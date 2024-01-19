إصابات جراء استهداف الاحتلال لنازحين قرب مستشفى الأمل في خان يونس

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، في خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة عدد من النازحين جراء إطلاق نار كثيف من مُسيرات الاحتلال على المواطنين، أمام مدخل مستشفى الأمل التابع للجمعية، في خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، إلى أكثر من 24760 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.