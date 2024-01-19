تشييع جثمان الشهيد محمد أبو عواد في مخيم نور شمس

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد فيصل دواس أبو عواد (27 عاما)، من مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وقد حمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع المدينة باتجاه مخيم نور شمس، شرق طولكرم، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدوا الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وكان الشهيد أبو عواد استشهد على سطح منزله أمس الخميس، برصاص أحد قناصي جنود الاحتلال الذي تمركز على بناية مرتفعة مقابلة للمخيم، خلال العدوان على مدينة طولكرم ومخيميها الذي استمر 45 ساعة متواصلة، والذي أسفر عن استشهاد ثمانية شبان وإصابة أكثر من 20 مواطنا، إضافة لتدمير وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، واعتقال المئات.