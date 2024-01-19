زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: ليلة قاسية من ليالي العدوان الصهيوني مرّت و يوم آخر سيمرّ أيضا رغم قساوته:

اليوم الثاني بعد المائة للحرب على غزة، 16 يناير 2024

دبّت الغارة الليلية على الزقاق القريب الرعب والفزع في سكان الحي، وأعادتني كما الآخرين للأيام الأولى للعدوان، حيث كانت غارات الطيران الصهيوني تقع في كل الاتجاهات دون رحمة، وأحدثت الدمار الهائل الذي عُرض أولًا بأوّل على كلّ قنوات الأخبار.

واليوم بعد مرور كل هذه الأيام التي تجاوزت المائة، وبعد أن كان لدى الناس أمالٌ كبيرةٌ بخصوص انتهاء هذا العدوان، حيث عاد من يقدر فيهم إلى بيوتهم بما فيها شبه المدمرة وبدأوا يخطّطون لكيفيّة إعادة إعمارها، تبخّرت آمالهم بتجدُد هذا العدوان الغاشم بكلّ الوسائل القاتلة والمدمرة من خلال الطيران والمدفعية البرية والبحرية بعمليات قصفٍ مُحكمة تستهدف منازل بعض المواطنين ليلًا، أو تجمّعاتهم نهارًا سواء كانوا في طابور الحصول على جالون من مياه الشرب، أو كانوا يتجمّعون عند نقطة فيها شبكة إنترنت أثناء إجرائهم اتصالاتهم مع أحبّتهم، أو كانوا مارّين في سيارة أو حتى على عربة يجرّها حمار، أو كانوا يحاولون استنشاق هواء البحر.

والأصل في هذه العمليات العسكرية الصهيونية إثارةُ الفزع والخوف لدى الناس وتذكيرهم أن العدوان لم ينتهي، وإيقاعُ مزيدٍ من الضحايا شهداء، و مزيدٍ من البيوت المدمرة، وتشريد الناس في هذا البرد القارص من مكان لآخر بحثًا عن أمانهم هربًا من الموت.

أما أنا ومن معيفلم نأمن لفكرة توقف العدوان خصوصًا والعمليات العسكرية مستمرةٌ في كافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى تجدّد عمليات القصف على جباليا وبيت لاهيا في الشمال، وإعادة تموضع جيش الاحتلال في شمال مدينة غزة، وهذا القصف المباشر منذ يومين وبعد مرور مائة يوم على هذا العدوان.

كما أننا نرى أن حكومة الحرب الصهيونية مادامت مدعومة من القوى الاستعمارية الكبرى (أمريكا ودول أوروبا وبريطانيا) ستستمر في انتقامها الهمجي ردًا على الصفعة التي تلقتها في السابع من أكتوبر الماضي، استمرارًا في محاولاتها الفاشلة والمُستميتة لاستعادة الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة، خاصّةً وقد جُنّ جنون قادة الحرب النازيين بعد أن علموا أن غاراتهم أدت إلى موت الكثير من الأسرى، وفي نفس الوقت لم تتوقف فصائل المقاومة عن الدفاع عن الشعب في قطاع غزة والرد بإطلاق الصواريخ من داخل المناطق التي ادعى الاحتلال السيطرة عليها.

ويمر هذا اليوم كباقي الأيام، نتحرّك بحذر لتأمين احتياجاتنا من الغذاء والماء قدر المستطاع، لتكفي لفترة طويلةً نسبيًا من باب الاحتياط، حيث نخشى تصاعد العمليات العسكرية مما قد يضعنا في حالة حصار مجددًا،

وبطبيعة الحال فالمواد الأساسية التي تلزم لاستمرار العيش آخذةٌ في النفاذ بسبب إغلاق معابر مدينة غزة وعدم السماح بإدخال الطحين والمحروقات وباقي المواد الغذائية.

ولا بدّ وأنّكم رأيتم كيف أنّ الناس تلجأ منذ فترة لاستخدام الحطب وعلب الكرتون والفحم من أجل إشعال النار للطبخ والخبز وغلي الماء للاستحمام نتيجة نفاذ غاز الطبخ. واليوم أيضًا لم يعد لدى الناس فرصة للحصول على القمح أو الطحين بسهولة إطلاقًا.

أمّا نحن، فقد انشغلنا في ظل هذه الأوضاع أيضًا بتنقية القمح الذي كانت لدينا فرصة لشرائه بكُلفة عالية، واليوم أيضًا بدأنا في استخدام موقد كحولي لتسخين ماء الاستحمام. إن الحاجة تدفعنا للجوء إلى كل السُّبل من أجل الاستمرار كي لا نفقد الأمل بالحياة ونتحدّى العجز والخوف وهذا العدوان وكل من يقف وراءه.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والعدوان