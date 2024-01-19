لليوم الثامن على التوالي.. غزة بلا خدمات اتصال ولا تواصل

وطن: يواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة يومه الثامن على التوالي، والذي يعتبر الأطول منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

و أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن انقطاع الاتصال يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

وهذه هي المرة السابعة التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.