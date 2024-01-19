"جيروساليم بوست" : نتنياهو يعدّ آخر أيامه على رأس حزب الليكود

وطن: قالت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية؛ إن مصادر في حزب الليكود الذي يقود الحكومة؛ قالت إن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، يعد آخر أيامه في رئاسة الحزب.

وتأتي هذه الأنباء في حين أن وزراء حزب الليكود وأعضاء في الكنيست يتوقعون تشكيل جبهة موحدة لدعم زعيم الحزب، بينما يعتقد عدد متزايد منهم أن أيامه على رأس الحزب أصبحت معدودة.

وبالإضافة إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر بعد هجوم المقاومة على مستوطنات الغلاف، والشعور المتزايد بين قواعد الحزب بأن رئيس الوزراء لن يفي بوعده بتدمير حماس وإعادة جميع الأسرى، لاحظ أعضاء الكنيست أداء الحزب الضعيف في معظم استطلاعات الرأي.

وإذا لم يعد حزب الليكود هو الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة، فإن كل وزرائه الحاليين سوف يصبحون على مقاعد المعارضة.

ونقلت عن مصدر لم تسمه، بأن أعضاء الكنيست بدؤوا خلف الكواليس ينجذبون نحو خلفاء محتملين، بمن فيهم وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الخارجية كاتس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين، ووزير الحرب يوآف غالانت.

لكن الصحيفة أكدت أن لا أحد في الليكود يريد أن يكون أول من يتحدى نتنياهو علانية خلال الحرب، بحسب مصدر آخر.