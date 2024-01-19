د.عقل أبو قرع يكتب لوطن .. مصادرنا المحدودة والتوجه نحو الاقتصاد الدائري والاخضر

في هذه الايام، سواء في قطاع غزة أو في الضفة، تتضاءل وبشكل تدريجي مصادرنا الطبيعية، والتي هي في الأساس مصادر محدودة ومتنازع عليها وبشراسة، من أراضي أو من تربة صالحة للعيش والانتاج، ومن مياه، ومن مصادر للطاقة، وفي نفس الوقت يزداد الدمار للنظام البيئي، وفي ظل مثل هكذا أوضاع من المفترض ان نعمل على الحد من الاستنزاف لمصادرنا أو نعمل على استخدامها وبشكل مستدام، ولذا علينا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بمفهومه الواسع، والتركيز على الاقتصاد الدائري أو الدوار، الذي يعتمد على مفاهيم الاستخدام الاقل للمصادر، والاستخدام المتواصل اي لأكثر من مرة للمنتجات، وعلى التركيز على عملية التدوير لإعادة الاستخدام.

وتزداد أهمية التوجه نحو الاقتصاد الدائري أو الاخضر، مع واقع بدأ يتجسد امام اعيننا يوما بعد يوم، من أثار التغيرات المناخية والتي أحدثتها التداعيات البيئية في العالم، والتي نتجت عن الاستخدام المكثف والمتواصل لمصادر الطاقة غير المتجددة، من نفط وفحم ومن اجتثاث للغابات، بشكل أدى الى تكون ما بات يعرف بالاحتباس الحراري، والذي نلمسه هذه الأيام من ارتفاع درجات الحرارة والحرائق والتصحر والفيضانات والأعاصير وشح المياه وتداعي الامن الغذائي، بات التوجه الى الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الصديق للبيئة أمرا حتميا.

والاقتصاد الاخضر، أو بمعنى أخر الاقتصاد المستدام، هو الاقتصاد الذي تتم إدارته بصورة مستدامة وفعالة وصديقة للبيئة، اي بدون استنزاف اقتصادي وبيئي، ويهدف الى ترشيد استخدام الطاقة والمياه وتقليل انتاج النفايات بأنواعها المختلفة، خلال وبعد الانتهاء من النشاط الاقتصادي، مثل استخدام الطاقة الشمسية او المتجددة بشكل أساسي وفعال، وإعادة تكرير المياه واستخدام المياه الرمادية، ووجود انظمة من اجل فصل وتدوير النفايات، وحتى الاستثمار في انتاج الهيدروجين الاخضر من المياه كمصدر نظيف للطاقة، وهناك مؤسسات تحدد معايير واسس ومواصفات الاقتصاد الاخضر، وهناك دول تقوم بمنح الحوافز والتشجيع من اجل التوجه الى هذا النوع من النشاطات الاقتصادية الخضراء.

وهذه الايام، لا تكاد تخلو خطة استراتيجية او تنموية أو اعلامية، لأي بلد من بند الاستثمار والتوجه نحو مصادر الطاقة المستدامة، مثل الرياح والشمس والغاز والنفايات وما الى ذلك، أي بعيدا عن مصادر الطاقة التقليدية الحالية من بترول وفحم حجري ومشتقاتهما، وأصبح اقتصاد العديد من الدول المتقدمة، يعتمد وبشكل أساسي على مصادر الطاقة الخضراء أو الطاقة الصديقة للبيئة، والسبب في هذا التوجه هو التداعيات الخطيرة التي يشهدها العالم نتيجة التلوث الناتج عن الاستهلاك غير المحدود للبترول وللفحم، وبالتالي بث ملايين الأطنان من الغازات الى الجو، ومن ثم تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري، وما لذلك من أثار جوية عنيفة، باتت جزءا من النظام المناخي لهذا العالم.

ومن ضمن النشاطات الاقتصادية الخضراء هي انشاء ما يعرف ب " المباني الخضراء"، التي من المفترض ان تحد من كميات الغازات التي يتم بثها من مصادر الطاقة التقليدية كالبترول والفحم، مع العلم ان حوالي 30% من غازات التلوث او ما يعرف ب"غازات البيت الزجاجي" يتم بثها من خلال المباني، وهذا ينطبق كذلك على استغلال المياه، مع العلم ان تصميم المباني بشكل بيئي او أخضر، يمكن ان يؤدي الى توفير حوالي 12% من كمية المياه، وفي نفس الوقت دلت الدراسات ان حوالي 40% من النفايات الصلبة يتم إنتاجها من خلال نشاطات السكان في المباني، وبالتالي يمكن تصور الأبعاد الاقتصادية والصحية والبيئية للحد من جزء او لإعادة تدوير جزء من النفايات الصلبة كجزء من تصميم المباني الخضراء.

وفي ظل تضاؤل مصادرنا الطبيعية أو تدميرها، وفي ظل التغيرات والتقلبات المناخية الحادة التي نشهدها هذه الايام، فالمطلوب في بلادنا العمل من أجل استغلال طاقة الشمس، والتي من المفترض أن تعتبر اولوية وطنية، وبالأخص اننا ما زلنا نشتري غالبية الكهرباء والطاقة، او الوقود غير النظيف للطاقة، بأسعار مرتفعة، وبشروط وقيود وتهديدات متنوعة.

وبالتالي فإننا نحتاج الى استراتيجية وطنية شاملة وملزمة ومحمية بقوانين وتشريعات، ومن خلال تشجيع التكنولوجيا والمبادرات والخبرات، ومن خلال الحوافز والدعم، والاتجاه الى مصادر الطاقة المستدامة او الطاقة المتجددة، او الصديقة للبيئة او النظيفة، او مصادر الطاقة الخضراء، ومنها الشمس والرياح والمياه والغاز والنفايات الصلبة وما الى ذلك من مصادر نستطيع ان ننتجها ولو بشكل تدريجي او تراكمي، وفي نفس الوقت نستغني وبشكل تدريجي عن مصادر طاقة، تكبل ايدينا وتستنزف أموالنا وتلوث بيئتنا، وتقيدنا سياسيا وماليا واقتصاديا ونفسيا، وفي نفس الوقت نتوجه وبشكل تدريجي نحو الاقتصاد الدائري الأخضر الذي بدأت ومنذ فترة دول العالم تتجه اليه.