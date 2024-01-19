جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط متأثر باصابته في معارك جنوب غزة

وطن: اعترف جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بمقتل ضابط متأثرا باصابته وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة، خلال المعارك مع المقاومة في جنوب قطاع.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، نقله الإعلام العبري، أن ضابطًا قُتل متأثرًا بجروح أصيب بها يوم أمس الخميس في المعارك البرية مع المقاومة جنوب قطاع غزة، بالإضافة لإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة".

و أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 532 من ضباطه وجنوده منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة؛ بالإضافة لـ 59 شرطيًا "إسرائيليًا" و10 من جهاز الشاباك قتلوا في الأيام الأولى من معركة طوفان الأقصى.

ومن بين قتلى جيش الاحتلال 197 ضابطًا وجنديًا لقوا حتفهم منذ انطلاق الحرب البرية على قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر 2023 الماضي.