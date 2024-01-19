الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة.

نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين لؤي ومازن منصور من قرية كفر قليل عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اقتحمت بلدتي بيت فوريك شرقا، وبيتا جنوبا.

الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث العلامي، عقب مداهمة منزله في بلدة بيت أمر شال الخليل، فيما اقتحمت القوات مدينة الخليل وبلدة الظاهرية جنوبا.

طوباس: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، الشابين عبد الرحيم إبراهيم بشارات، والمواطن وائل بني عودة عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة طمون جنوبا.

رام الله: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي بدرس وقبيا غرب رام الله بعدة آليات وسيرتها في شوارعهما، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها في قبيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.