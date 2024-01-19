يحيى سريع: القوات اليمنية استهدفت سفينة "كيم رينجر" الأميركية محققةً إصابات مباشرة

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الليلة، استهداف سفينة "كيم رينجر" الأميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مباشرة وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال سريع، في بيان، إنّ الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، مشدداً على أنّ "أي اعتداء جديد لن يبقى دون عقاب".

وأكد "استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة"، مشيراً إلى "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وشدّد العميد سريع على استمرار القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن، وتأكيداً على دعم غزة.

في ذات السياق لفت قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، في كلمةٍ له في وقتٍ سابق أمس، إلى أنّ العدوان الأميركي البريطاني ضدّ بلده يؤكد مدى فعّالية العمليات في البحر المساندة للفلسطينيين.

وفي رسالة إلى الإدارة الأميركية، قال الحوثي إنّ المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل" لن تُخيف الشعب اليمني، موضحاً أنّ "هذا الشعب ينتظر منذ زمن محاربة الاحتلال الأول، الذي كان يحاربه من خلال دول أخرى".