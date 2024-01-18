"طوفان الأقصى" في يومها الـ105.. خسائر الاحتلال تزداد على كل جبهات المقاومة وحرب الابادة لا تتوقف في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ105 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

اعلنت كتئب القسام ان مقاتلوها بعد عودتهم من خطوط القتال... أكدو تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة راجلة للاحتلال مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واضافت الكتائب ان "مقاتلوها استهدفو دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس، وناقلتي جند في موقع الخليل العسكري شرق حي التفاح بقذيفة "الياسين 105" والاخرى على جبل الريس شرق حي التفاح بقذيفة "الياسين 105" ويشتبكون مع جنود كانوا حولها ويوقعونهم بين قتيل وجريح".

ويستمر الاحتلال بحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة عبر طائراته الحربية وتوغله البري، ويمارس أبشع الجرائم بحقهم حتى وصل عدد الشهداء الى اكثر من 24 الف شهيدا واكثر من 61 الف مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما تتزايد الحصيلة بشكل يومي جراء القصف المتواصل للمنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين في أنحاء القطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ105 :