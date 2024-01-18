حزب الشعب ينظم لقاءً سياسياً مع عدد من كوادره

وطن:نظم حزب الشعب الفلسطيني؛ لقاءا سياسيا موسعاً مع عدد من كوادره؛ مساء اليوم الخميس؛ بحضور الأمين العام بسام الصالحي وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية.

تناول اللقاء واقع التطورات السياسي والتحديات القائمة أمام الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية في ضوء استمرار العدوان ومساعي تصفية القضية الفلسطينية؛ وسبل تعزيز دور الحزب على الصعد كافة.

كما جرى استعراض رؤية الحزب السياسية والجهود الذي يبذلها في إطار مساعي استعادة الوحدة الوطنية. وتم تبادل الرأي حول سبل تصليب الجبهة الداخلية والتوصل إلى استراتيجية وطنية موحده في مجابهة العدوان وحماية حقوق شعبنا وتعزيز صموده.

وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تصويب الأداء الفلسطيني الرسمي بما يرتقي لمستوى تضحيات شعبنا وحجم الهجمة التي يتعرض لها.

وأكدوا على أهمية تعزيز دور الحزب والقوى اليسارية والديمقراطية؛ وخاصة في ميدان النضال الجماهيري من أجل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية؛ كما النضال بكل الوسائل الممكنة من أجل الحقوق الوطنية لشعبنا.