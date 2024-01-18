عائلة الأسير أيمن الشرباتي تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته

وطن: أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أنّ عائلة الأسير أيمن الشرباتي، تحمّل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وسلامته.

وقالت الهيئة إنّ إدارة سجون الاحتلال، في سجن نفحة، اعتدت بالضرب المبرح على الأسير الشرباتي، بسبب احتجاجه ورفضه للإجراءات الظالمة وغير الإنسانية، التي تتعامل بها إدارة السجون مع الأسرى الفلسطينيين.

كما أشارت الهيئة إلى أنّ الاحتلال نقله بعد ذلك، إلى زنازين العزل الانفرادي المشدّد.

يُذكر أنّ الأسير شرباتي (51 عاماً)، الملقّب بـ "المواطن"، من مدينة الخليل، معتقل منذ عام 1988 ومحكومٌ بالسجن لمدّة 100 عام، بعد إدانته بتنفيذ عدّة عمليات في القدس المحتلة، أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وفي السياق، اعترفت إدارة سجون الاحتلال، أواخر الشهر الماضي، بأنّ سجانين إسرائيليين ضربوا وعذبوا الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب حتى استشهد متأثراً بإصابته.

وفي التفاصيل، سُمح بالنشر أنّ "19 سجاناً حُقّق معهم في قضية عنف ضد أسرى أمنيين في سجن كتسيعوت قبل نحو شهر، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، حين تُوفي أبو عصب البالغ من العمر 38 سنة".

ويواصل الاحتلال تنفيذ عملياتٍ ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل استمرار الإبادة الجماعية بحقّ أهالي غزة، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى في السجون.