نقيب المحامين يستقبل الممثل الإقليمي لمؤسسة (acpp) الإسبانية في الشرق الأوس

وطن: استقبل نقيب المحامين المحامي فادي عباس في مقر نقابة المحامين في رام الله ايفا سانشيز جارسيا الممثل الإقليمي لمؤسسة (acpp) الاسبانية.

وقدم النقيب عباس للضيفة تمهيدا حول نقابة المحامين الفلسطينيين واختصاصها في السياق المهني وسياق تكريس مبدأ سيادة القانون، كما وضع الضيفة بصورة العدوان المتواصل على شعبنا في غزة وحجم الضرر الذي لحق في النقابة على مستوى أعداد الشهداء او الواقع المؤسسي لها في سياق الإبادة والعدوان الأشمل والأوسع على الشعب الفلسطيني برمته بما في ذلك سياسات العزل في الضفة الغربية وأثر ذلك على عمل المرفق العدلي.

بدورها عبرت الضيفة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في سياق ما يتعرض له من معاناة مستمرة، وعبرت عن سعادتها لهذه الزيارة وعلى استعداد مؤسستها لفتح آفاق التعاون مع نقابة المحامين في سياق اختصاصها في مجال تعزيز واقع حقوق الإنسان ضمن آليات يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.

وقد اتفق الطرفان على أهمية بناء جسور التعاون بين المؤسستين ضمن رؤى مشتركة تهدف إلى تعزيز واقع حقوق الإنسان.

وقد حضر اللقاء عضو مجلس النقابة المحامي لؤي أبو جابر والمحامي الأستاذ علي شقيرات وعدد من طاقم النقابة التنفيذي.