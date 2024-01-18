نتنياهو يعلن العثور على 21 جثة لأسرى إسرائيليين في خان يونس

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتتياهو عثور جيشه على جثث 21 أسيراً إسرائيلياً في خان يونس تم نقلها الليلة الماضية إلى "اسرائيل".

وقال نتنياهو إن حكومته مررت ميزانية ضخمة لتحقيق أهداف الحرب زاعماً أن "النصر "سوف يستغرق أشهرا. وأن "إسرائيل" تحت قيادته لن تتنازل عن تحقيق" النصر "على حركة حماس على حد زعمه.

وأشار نتنياهو الى أنه جيشه سيواصل القتال بكل قوة حتى تحقيق الأهداف من خلال العمل العسكري.

ونفى نتيناهو الأخبار التي تتحدث عن إبعاد وزير لجيش يوآف غالانت.

وزعم نتنياهو أن إيران تقف وراء هجمات حزب الله وهجمات أنصار الله في البحر الأحمر.

من جانب آخر قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤآف غالانت: ليس هناك حلًا كاملًا لجيوب المقاومة في غزة.

وزعم غالانت أن حركة حماس باتت أكثر ضعفًا ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة، وهي تحاول التلاعب بعواطف الإسرائيليين لتقسيم المجتمع على حد زعمه.

وأشار غالانت الى أن هناك تطورات خطيرة قد تحتِّم علينا الانجرار نحو الحرب في الشمال،وبحسب زعم غالانت" لا نرغب في الوصول إلى حرب، ونريد إعادة مواطنينا إلى هناك بأمان".