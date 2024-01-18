كتائب القسام تستهدف قوة "اسرائيلية" خاصة وقوة أخرى راجلة من جيش الاحتلال شمال غزة ووسطها

وطن: قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم ، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في عمارة سكنية بقذيفة "تي بي جي"، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت أنها قصفت تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة نفسها.

كما أكدت استهداف دبابة ميركافا وجرافة إسرائيليتين من نوع "دي 9" (D9) بقذائف "الياسين 105" في خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القسام إنها فجرت فتحة نفق في قوة إسرائيلية راجلة، واستهدفت دبابة من نوع ميركافا يعتليها 3 جنود بقذيفة الياسين 105، في حي التفاح بمدينة غزة.

فيما نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات الاحتلال في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وذكرت كتائب القسام في بلاغ عسكري: استهداف جرافتين بعبوتين مضادتين للدروع بمنطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس

فيما أعلنت القسام تمكن مقاتليها من الاشتباك مع قوة من جنود الاحتلال راجلة من 12 جندياً والإجهاز على 4 جنود من مسافة صفر بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال قطاع غزة