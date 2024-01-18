أسرى غزة المفرج عنهم : الاحتلال عرضنا لدرجات حرارة 20 تحت الصفر لاتنزاع اعترافات مغلوطة

وطن: نقلت مصادر صحفية عن أسرى من غزة أفرج الاحتلال عنهم اليوم أنّ الاحتلال "عرّض الأسرى لدرجات حرارة متدنية في ظل البرد لانتزاع اعترافات مغلوطة منهم"، وكان يزجّهم في كرافانات حديدية ويشغل فيها مكيفات على درجة 20 تحت الصفر.

وأضافت المصادر الصحفية أنّ الأهالي في غزة "لا يعرفون شيئاً عن أبنائهم الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من مناطق شمال قطاع غزة".

في ذات السياق قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم.

وأوضحت في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال يرتكب يوميا انتهاكات وأساليب تعذيب بحق الشبان، سواء عند اعتقالهم أو احتجازهم داخل السجون، ما يشكل وصمة عار بحق المؤسسات الدولية والإنسانية التي تعجز عن تأمين الحماية لهم.

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المصدر: وطن- الميادين