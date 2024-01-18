وطن تتابع المشاركة الفلسطينية في "دافوس".. رفض فصائلي للمشاركة في منتدى قتلة أطفال غزة وداعميهم



وطن: يُعقد منتدى دافوس الاقتصادي 2024، بالتزامن مع حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تجري على أرض قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، وقد احتلت قضية قطاع غزة أبرز القضايا التي يناقشها المنتدى الذي يحضره أكثر من رئيس 60 دولة، بما في ذلك رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ.

ومن الجانب الفلسطيني الرسمي، حضر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، المنتدى، إضافة إلى حضور رجال اقتصاد وأعمال فلسطينيين أخرين، بينهم ممن تأكدنا من حضورهم، كل من: سامر خوري ونجله ساجي، ورجل الأعمال وعضو المكتب السياسي في جبهة النضال الشعبي بشار العزة.

ويُنظّم المؤتمر الذي يأتي تحت شعار "إعادة الثقة" بمقاطعة من تركيا، ووسط دعوات فلسطينية وفصائلية للمقاطعة لانحياز إدارة المنتدى لدولة الاحتلال، ولأن جزء من المشاركين فيه من قتلة أطفال غزة وداعميهم.

ويشكل المنتدى فرصة لرجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين للالتقاء في الغرف المغلقة بعيدا عن أعين الصحافة، للتباحث بشأن قضايا اقتصادية جوهرها سياسي كالسلام الاقتصادي والتطبيع الاقتصادي وغيرها، والتي يعتبرها الكثيرون أنها لقاءات تطبيعية على حساب دماء غزة، مثل هذه اللقاءات تمت في سنوات سابقة من أيام انعقاد المؤتمر، لكن الواضح أن هذه اللقاءات التطبيعية ستعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيدا عن أعين الصحافة.

المبادرة: الافضل عدم المشاركة في هذا المنتدى المنحاز بشكل كامل لـ"إسرائيل"

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لوطن، إن الافضل عدم المشاركة في هذا المنتدى المنحاز بشكل كامل لـ"إسرائيل".

وفي تعليقه على اللقاءات الثنائية التي قد تُعقد بين رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين خلال المؤتمر، مثلما كان يحدث في السنوات السابقة من المنتدى، رأى البرغوثي أن مثل هذه اللقاءات هي تطبيعية تُستعمل من قبل "إسرائيل" للتطبيع مع الأطراف العربية.

حزب الشعب: المنتدى يهدف لتكريس التطبيع والهيمنة على شعوب المنطقة

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين لوطن، "نحن ضد هذه المشاركة وطالبنا بعدم المشاركة الفلسطينية وغيرها، لان هذا المنتدى هو منبر لتسويق مشاريع اقتصادية وسياسية تحت مسميات اقتصادية، كما أن أغلب مواقف الدول المشاركة وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية معادٍ للشعب الفلسطيني وترفض وقف العدوان على شعبنا.

وأضاف شاهين: يتضمن هذا المنتدى لقاءات مباشرة وغير مباشرة مع القوى التي تقوم بشن حرب الإبادة الجماعية على شعبنا تحت شعار "إعادة الثقة"، وهذه شعارات خادعة تستهدف تكريس التطبيع مع دولة الاحتلال والالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن رئيس المنتدى وأغلب أعضاء إدارة المنتدى منحازون للاحتلال قبل أحداث 7 أكتوبر، واظهروا هذا الموقف بعد 7 أكتوبر.

وتابع شاهين أن الأجدر كان مقاطعة هذا المنتدى المخادع والكاذب والذي يمثل منصة لتمرير وتعزيز الهيمنة السياسة والاقتصادية على شعوب المنطقة.

الديمقراطية: المنتدى يجب أن يتحول لمنصة عالمية لإدانة الاحتلال

وقال عضو اللجنة التنفيذية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح لوطن، إنه يجب أن يتحول المنتدى الدولي السنوي إلى منصة عالمية لإدانة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، وأخذ موقف منسجم مع قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى التي طالبت جميعها بوقف هذا العدوان ووقف المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، والتي تؤكد على ضرورة انهاء الاحتلال وتمكين الشعب من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، لا أن يكون مكانا وممرا لتطبيع العرب مع الاحتلال.

وحول موقفهم من عقد اللقاءات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال رباح أنه عندما يتوفر لدينا معلومات تفصيلية حول ذلك ستصدر الجبهة الديمقراطية موقفها بشأن ذلك.

تركيا تقاطع المنتدى

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طلب من مسؤولي بلاده عدم حضور المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس، بسبب موقف المنظّمين من العدوان الذي يشنّه كيان الاحتلال على قطاع غزة، حيث أدان كلاوس شواب، مؤسس المنتدى ورئيسه التنفيذي، هجمات حماس ضد الاحتلال في 7أكتوبر.

محمد مصطفى: غزة ربما تحتاج 15 مليار دولار لإعادة الإعمار

وفي كلمته أمام المنتدى، حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، من أن نقص الأدوية والمياه والأغذية، قد يؤدي إلى وفاة مواطنين في قطاع غزة، أكثر من الذين يستشهدون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصطفى، "إذا استمر العدوان على قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة مواطنين أكثر ممن قد يُقتلون في القصف". مضيفا: إعادة بناء الوحدات السكنية المدمرة في غزة، تتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، بعد أن أدى العدوان إلى تسوية مساحات واسعة من القطاع بالأرض.

وأضاف: القيادة الفلسطينية تركز في المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، لكن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة الإعمار.

غوتيريش: العالم يقف متفرجاً بينما يقتل ويشوّه ويقصف المدنيون

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال، اليوم الأربعاء، إن "العالم يقف متفرجاً بينما يقتل ويشوّه ويقصف المدنيون، معظمهم من النساء والأطفال، ويُجبرون على ترك منازلهم ويُحرمون من الحصول على المساعدات الإنسانية".

ودعا غوتيريش إلى التزام دولي بحل الدولتين باعتباره "الأساس لشرق أوسط مستقر"، من خلال عملية تؤدي إلى "سلام مستدامٍ للإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكداً أنّ "هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف المعاناة ومنع امتدادها الذي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها".

بلينكن يتباكى على غزة

وفي الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة حرب الإبادة الجماعية بالقنابل والصواريخ والغطاء السياسي منقطع النظير، ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على منصة المنتدى وهو يتباكي على غزة، قائلا: "ما نراه في غزة أمر صادم، والمعاناة تفطر قلبي، والسؤال هو: ما الذي يجب فعله؟".

وأكد بلينكن على وجوب "ضمان عيش الإسرائيليين بسلام" قائلا إنه "لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف أن "التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها"، مضيفا أنه "لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية"، مع التأكيد على ضرورة "تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها".

وأشار إلى أن "أي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح".

وفي ما يتعلق بملف التطبيع مع الدول العربية، قال بلينكن إن ثمة فرصة كبيرة للتطبيع مع إسرائيل في الشرق الأوسط، وإن التحدي يكمن في استغلالها. مشيرا إلى أن "هناك دولا عربية وإسلامية تبدي استعدادها للتطبيع مع إسرائيل للمرة الأولى والاعتراف بها".

كاميرون يشارك بلينكن في التباكي

وشارك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التباكي مع بلينكن قائلا إن بلاده "تريد انتهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" في قطاع غزة "في أقرب وقت ممكن"، معرباً عن الحاجة إلى "إدخال المساعدات وإخراج الرهائن في القطاع".

كاميرون الذي تدعم بلاده أيضا حرب الإبادة الجماعية في غزة، صرح في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في سويسرا: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، ولا نريد استمراره لفترة أطول من اللازم".

وتحدث وزير خارجية بريطانيا عن مدى إمكانية تحويل أي هدنة قادمة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مضيفاً: "دعونا نحصل على هدنة، ونوفر المساعدات ونخرج الرهائن، ثم نرى ما إذا كان بإمكاننا تحويل ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار".

عبد اللهيان: هجمات محور المقاومة ستتوقف إذا انتهت حرب الإبادة في غزة

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن هجمات ما وصفه بـ"محور المقاومة" على إسرائيل ومصالحها "ستتوقف إذا انتهت الحرب في غزة"، محذراً من احتمال مفاقمة الصراع للتوتر في الشرق الأوسط.

وقال عبد اللهيان، خلال كلمته في دافوس، إن "انتهاء الإبادة الجماعية في غزة سيؤدي إلى نهاية الأعمال العسكرية والأزمات في المنطقة". وأضاف أن "أمن البحر الأحمر مرتبط بالتطورات في غزة، والجميع سيعاني إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل في غزة... كل جبهات (المقاومة) ستظل نشطة".

وكانت وطن تابعت قضية المشاركة الفلسطينية في منتدى دافوس قبل انعقاده، للمزيد تابع العناوين التالية:

- هل ستشارك الحكومة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص في منتدى "دافوس" مع شركاء القتل في غزة؟