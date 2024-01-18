غارات وقصف مدفعي مكثف على عدد من البلدات جنوب لبنان

وطن: قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بشكل مكثف، اليوم الخميس، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، غارات على بلدات: عديسة، ورب ثلاثين، وعديسة، وعيترون، كما نفذ الطيران الحربي غارات وهمية في أجواء القطاع الغربي، وصولا الى قرى وبلدات قضاء صور.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: ميس الجبل، ويارين، والضهيرة، وحولا، والناقورة، وحامول، ومروحين، وشقرا، وكفر كلا، والخيام، وبرج الملوك، وسهل مرجعيون.