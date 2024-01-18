بينها اغتيال السنوار.. بن غفير يكشف رؤيته لما بعد الحرب

وطن: قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن على "إسرائيل" احتلال غزة والبقاء في مراكز المدن داخلها والدفع بخطة لتهجير طوعي لسكانها، وقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار.

وأضاف بن غفير -في مقابلة مع القناة الـ13 الإسرائيلية- أن على نتنياهو الاختيار بين طريق بن غفير أو طريق الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس وزعيم المعارضة يائير لبيد، في إشارة للاختلافات معهما، وتحديدا في ما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب.

وفي ما يخص الضفة الغربية، قال بن غفير إنه يجب عدم السماح بعودة العمال الفلسطينيين منها للعمل في دخل الخط الاخضر، لأن ذلك يشكل خطرا على حياة الإسرائيليين، وفق تعبيره.

وأكد الوزير المعروف بمواقفه المتطرفة أن "التسوية السياسية لن تحقق الأمن لإسرائيل وسيتكرر ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي نفذته فصائل المقاومة -بقيادة حركة حماس- على مستوطنات غلاف غزة، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

ووفق جيش الاحتلال، فإن 168 ضابطا وجنديا قتلوا في غزة منذ بدء الاجتياح البري للقطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين بلغ المجموع الكلي للقتلى منذ السابع من الشهر ذاته 502 ضابط وجندي.

المصدر : الجزيرة