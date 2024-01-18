" اللاطمأنينة " في قراءة نقدية للكاتب الأسير كميل أبو حنيش

وطن: صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع كتاب مع فرناندو بيسوا "قراءة نقديّة في كتاب اللاطمأنينة" للكاتب والأسير في سجون الاحتلال كميل أبو حنيش ضمن مشروع كلمات حرة الهادف إلى توثيق أدب الحرية.

ويأتي هذا الكتاب، الواقع في 200 صفحة من القطع المتوسط وتصميم الفنان أيمن حرب، بوصفة نقلة نوعية في كتابات أبو حنيش حيث أنجزه في سجن ريمون، لاعتماده على أدوات النقد الموضوعية في تجربة البرتغالي فرناندو بيسوا (١٨٨٨ - ١٩٣٥ )، حيث يعتبر البرتغالي بيسوا، شاعر وكاتب وناقد أدبي، ومترجم وفيلسوف، واحداً من أهم الشخصيات الأدبية في القرن العشرين، ومن أعظم شعراء اللغة البرتغالية، إذ يعتبر كتابه اللاطمأنينة بمثابة تسجيل ليوميات بيسوا على مدار نحو أكثر من عشرين عاماً، ويُعدّ من أشهر كتب الكاتب البرتغالي، بدأ بكتابته عام 1913م، وفي ذلك العام ظهرت أول نصوص الكتاب، واستمرَّ حتى قبيل وفاته بكتابة تلك النصوص عن نفسه، ويبلغ عدد صفحات كتاب اللاطمأنينة نحو 427 صفحة.

كميل أبو حنيش، كاتب وأسير فلسطيني صدرت له عديد من الأعمال الأدبية والدراسات كان آخرها كتاب الكتابة والسجن ٢٠٢٣ الصادر ضمن كلمات حرة عن دار طباق، وأعتقل أبو حنيش في العام ٢٠٠٣ وحُكِم عليه من قبل الاحتلال بالسجن المؤبّد تسع مرات، كما نجا من عدّة محاولات للاغتيال.