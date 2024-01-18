نقيبة المهندسين: نستمد القوة والدعم الثابت من إرث مانديلا لتحقيق العدالة ومعالجة محنة شعبنا

وطن: قالت نقيبة المهندسين نادية حبش إن رفع جنوب أفريقيا قضية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعكس خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى المساءلة.

وخلال رفع علم جنوب افريقيا على مبنى مجمع النقابات المهنية في مدينة البيرة، اليوم الخميس، بحضور مفيو منجواني نائب ممثل جنوب أفريقيا لدى فلسطين، ناشدت حبش العالم الاهتمام بالأدلة المقدمة، والاعتراف بمحنة الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

وأضافت حبش: في سعينا لتحقيق العدالة، نستمد القوة من الدعم الثابت الذي تقدمه جنوب أفريقيا، مستوحى من إرث نيلسون مانديلا، الذي فهم أهمية التضامن في مواجهة الظلم. دعونا نعمل بشكل جماعي من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، ويصبح فيه الوعد بالسلام العادل والدائم حقيقة واقعة.

وقالت إن اتهامات الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" تؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة محنة الشعب الفلسطيني. وندعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأدلة المقدمة في هذه القضية والوقوف بثبات إلى جانب العدالة.

وأضافت: إن محكمة العدل الدولية هي بمثابة منارة أمل لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة، ونأمل أن تضع حدا للمعاناة في قطاع غزة وفلسطين ككل.

وتابعت: إلى حلفائنا في جنوب أفريقيا واليمن ولبنان والعراق والأحرار في العالم، نتقدم بالشكر الجزيل لوقوفهم إلى جانبنا في نضالنا العادل. إن دعمكم يعكس إرث نضالاتكم ضد القمع، وبهذه الروح التضامنية نجد القوة والحافز لمواصلة سعينا لتحقيق العدالة.

فيما يلي نص كلمة حبش:



كلمة رئيسة نقابة المهندسين بمناسبة رفع علم جنوب أفريقيا على مجمع النقابات المهنية

السيد مفيو منجواني نائب ممثل جنوب أفريقيا لدى فلسطين، الضيوف الكرام، والزملاء،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي رؤساء الاتحادات المهنية، أرحب ترحيباً حاراً بالسيد مفيو منجواني وبكم جميعاً.

أبدأ كلمتي بالتحية لرفاقنا الأعزاء في جنوب أفريقيا واليمن ولبنان والعراق والمقاومة في فلسطين.

ويشرفني بشدة أن أعرب عن امتناننا العميق لجمهورية جنوب أفريقيا لدعمها الثابت في كفاحنا ضد الاحتلال الصهيوني. لقد وجدت رحلتنا المشتركة من أجل الحرية والتحرر حليفا ثابتا في جنوب أفريقيا، الدولة التي تتمسك باستمرار بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان - وهي مصدر إلهام قاوم الفصل العنصري بنجاح.

وإذ نرفع علم جنوب أفريقيا في هذه اللفتة الرمزية، فإننا نشيد بجنوب أفريقيا على خطوتها الشجاعة بتقديم قضية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وتجسد هذه الخطوة الجريئة تفاني جنوب أفريقيا في دعم القانون الدولي وضمان المساءلة عن الفظائع التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبت ضد شعبنا.

ومن المناسب، في هذه المناسبة، أن نتذكر أقوال وأفعال الراحل نيلسون مانديلا، الرمز العالمي للصمود والعدالة. إن دعم مانديلا الثابت للقضية والحقوق الفلسطينية هو بمثابة تذكير قوي بالترابط بين النضالات ضد القمع. ولا يزال إرثه يلهمنا في سعينا لتحقيق العدالة.

وبينما نجتمع هنا للتعبير عن امتناننا لجمهورية جنوب أفريقيا على دعمها الثابت، فمن الضروري تسليط الضوء على الوضع المزري الذي يتكشف في قطاع غزة والضفة الغربية. إن العدوان المستمر الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني هو تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى التدخل الدولي لوقف العنف وتحقيق العدالة.

وفي قطاع غزة، يعاني شعبنا من المشاق اليومية وهم يتنقلون بين أنقاض المنازل وبقايا المجتمعات التي كانت مزدهرة ذات يوم. وقد ترك القصف العشوائي والهجمات المتواصلة أثراً مدمراً على حياة المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين.

وبلغت الحصيلة 24285 شهيدًا فلسطينيًا، و61154 جريحًا، والآلاف ما زالوا تحت الأنقاض. ونزح أكثر من مليوني شخص، ويعيشون ظروفاً معيشية غير إنسانية. ويؤدي الحصار المفروض على غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويحرم سكانها من الخدمات الأساسية والرعاية الطبية الكافية وضروريات الحياة الأساسية. سبع مستشفيات خارج الخدمة، مع استهداف الطواقم الطبية والصحفيين بسبب قول الحقيقة. وبالمثل، في الضفة الغربية، نواجه عدواناً متواصلاً، مع توسع المستوطنات، وتزايد عمليات التهجير، وإطلاق النار يومياً على الأبرياء، ناهيك عن الحواجز والعدوان المستمر.

إن حقوقنا الأساسية تُنتهك باستمرار، كما أن بناء المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي الفلسطينية يقوض أي احتمالات لتحقيق سلام عادل ودائم، مما يؤدي إلى إدامة دائرة اليأس والحرمان.

لقد أدت أعمال الجيش الإسرائيلي، التي اتسمت بالاستخدام المفرط للقوة وردود الفعل غير المتناسبة، إلى خسائر فادحة في الأرواح وكان لها أثر عميق على السلامة العقلية والجسدية لشعبنا. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

إن رفع جنوب أفريقيا قضية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية يعكس خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى المساءلة. إننا نناشد العالم الاهتمام بالأدلة المقدمة، والاعتراف بمحنة الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

وفي سعينا لتحقيق العدالة، نستمد القوة من الدعم الثابت الذي تقدمه جنوب أفريقيا، مستوحى من إرث نيلسون مانديلا، الذي فهم أهمية التضامن في مواجهة الظلم. دعونا نعمل بشكل جماعي من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، ويصبح فيه الوعد بالسلام العادل والدائم حقيقة واقعة.

إن اتهامات الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" تؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة محنة الشعب الفلسطيني. وندعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأدلة المقدمة في هذه القضية والوقوف بثبات إلى جانب العدالة. إن محكمة العدل الدولية هي بمثابة منارة أمل لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة، ونأمل أن تضع حدا للمعاناة في قطاع غزة وفلسطين ككل.

وإلى حلفائنا في جنوب أفريقيا واليمن ولبنان والعراق والأحرار في العالم، نتقدم بالشكر الجزيل لوقوفهم إلى جانبنا في نضالنا العادل. إن دعمكم يعكس إرث نضالاتكم ضد القمع، وبهذه الروح التضامنية نجد القوة والحافز لمواصلة سعينا لتحقيق العدالة.

فلنعمل معًا نحو مستقبل تسود فيه العدالة، ونتمكن فيه، الشعب الفلسطيني، من تحقيق التحرير والعودة وإقامة دولتنا المستقلة.

وقف إطلاق النار الآن.

حرة... حرة... فلسطين،

أوقفوا الإبادة الجماعية.

من النهر إلى البحر، سوف تتحرر فلسطين.

شكرا لك، تحيا فلسطين.

18/1/2024